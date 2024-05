Posted in

Xổ số Thái Lan Sbobet là hình thức dự đoán các con số thú vị nó giống với trò chơi xổ số kiến thiết Việt Nam. Tuy nhiên lại dựa hoàn toàn vào kết quả của Thái Lan. Để tìm hiểu về trò chơi thú vị này anh em cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bài viết này:

Khám phá trò chơi xổ số Thái Lan tại Sbobet

Trước khi bắt đầu một trò chơi nào anh em đều cần phải tìm hiểu nguồn gốc cũng như nắm sơ qua về cách chơi của nó. Tương tự như vậy để chơi xổ số Thái Lan Sbobet bạn cần phải nắm những thông tin dưới đây:

Đơn vị phát hành

Xổ số Thái Lan, một trong hai hình thức cá cược được pháp luật chấp nhận tại Thái Lan, ban đầu là trò chơi xổ số được Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan (GLO) phát hành và quản lý từ năm 1874. Các kỳ quay số được tiến hành vào ngày 1 và 16 hàng tháng, trong đó quá trình đặt cược bắt đầu khoảng sáu (6) ngày trước ngày quay số.

Trong trường hợp một trong hai ngày này trùng với ngày nghỉ, lễ quay số sẽ được dời sang ngày tiếp theo. Các quy định về thời gian quay số chính thức, thủ tục và công bố kết quả tương ứng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định và điều lệ đã được thiết lập.

Mô tả cách chơi

Khác với việc xổ số kiến thiết ở Việt Nam, ở Thái Lan người dân thường tham gia trò chơi này thường xuyên. Xổ số có ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa và được coi là một phần quan trọng của truyền thống và tinh thần quốc gia.

Điều đặc biệt là trong cách chơi xổ số Thái chính là người tham gia chỉ có thể đặt cược cho các số mà họ chọn trước đó trong khoảng thời gian đặt cược. Thông thường là 6 ngày trước ngày xổ số. Điều này nét đặc trưng trong xổ số này.

Giao diện

Giao diện trong xổ số Thái Lan có tone màu chủ đạo là xanh – đen. Điều này giúp người chơi dễ nhìn và tạo cảm giác huyền bí. Ngoài ra tại đây có cac nút chức năng như:

Thông báo: Hệ thống thông báo cho người chơi về kết quả của vé cược.

Hệ thống thông báo cho người chơi về kết quả của vé cược. Sao kê: Lịch sử thắng thua trước đó của bạn.

Lịch sử thắng thua trước đó của bạn. Kết quả: Người chơi xêm tất cả kết quả trước đó.

Người chơi xêm tất cả kết quả trước đó. Luật chơi: Xem luật chơi cũng như quy định đặt cược trong xổ số Thái Lan.

Ngoài ra người chơi còn có thể tắt âm thanh và thay đổi ngôn ngữ tùy thích.

Đặc điểm nổi trội trong T-LOTTO tại Sbobet

Trò chơi này mặc dù chỉ mới được Sbobet đưa ra hệ thống cá cược nhưng đã thu hút được nhiều người tham gia. Điều này một phần là do những ưu điểm nổi trội T-LOTTO dưới đây:

Đặt cược uy tín, an toàn

Hệ thống RNG của 93Connect với các chức năng và nội dung trong T-LOTTO đã được Gaming Laboratories International, LLC thẩm định. Đồng thời còn có chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ theo GLI-19: Hệ thống Trò chơi Tương tác và quyền tài phán được Isle of Man quản lý chặt chẽ.

Để có thể mang đến một trò chơi công bằng, hệ thống RNG tạo nên các chuỗi số ngẫu nhiên riêng lẻ cho mỗi vòng chơi. Trò chơi này không hề tham chiếu đến bất cứ cơ sở dữ liệu kết quả được lưu trữ nào từ trước hoặc lịch sử kết quả các lần chơi trước đó. Do đó anh em có thể tự tin khi tham gia đặt cược.

Tỷ lệ hoàn trả người chơi

Phần trăm (%) Hoàn trả cho người chơi (RTP) trong T-LOTTO dao động từ 60.56% cho đến 97.53%. Hay bạn có thể nhấp vào đường link xổ số Sbobet để xem toàn bộ tỷ lệ phần trăm RTP với từng loại cược trong T-LOTTO.

Phần thưởng hấp dẫn lên tới X161

Một trong những lí do chính khiến cho nhiều người tham gia cá cược xổ số Thái Lan Sbobet chính là tỷ lệ trả thưởng. Bạn có thể nhận được phần thưởng X161 lần tiền ban đầu. Do đó hãy đăng ký ngay hôm nay.

Thông tin cách chơi xổ số Thái Lan tại nhà cái Sbobet chi tiết

Sau khi đã hiểu sơ lược về trò chơi T-LOTTO thì anh em hãy cùng vào đặt cược. Người chơi chỉ cần nắm cách chơi xổ số Thái Lan Sbobet dưới đây:

Quy định T-LOTTO

Mỗi tháng, ở Thái Lan việc quay số trúng thưởng chỉ diễn ra vào ngày 1 hoặc ngày 16. Trước khi quay số, có một khoảng thời gian đặt cược là 6 ngày. Trong thời gian này, người chơi có thể tham gia mua vé xổ số, và chờ đến ngày công bố kết quả.

Với quy định này của xổ số Thái Lan, các nhà cái như Sbobet cũng tuân thủ theo. Người chơi đến sảnh cược, chọn thị trường mở và chọn các con số để đặt cược, sau đó coi như đã hoàn thành.

Khi kết quả xổ số được công bố ở Thái Lan, nhà cái sẽ tự động cập nhật cho người chơi. Những người thắng cược sẽ nhận được số tiền thắng trực tiếp vào tài khoản chơi game trên Sbobet, còn những người thua cược sẽ bị khấu trừ số tiền đã cược.

Các hình thức đặt cược T-LOTTO

Số thứ tự. Danh mục loại đặt cược Loại đặt cược Quy tắc & Tỷ lệ đặt cược 1 Hạng 1 3 bất kỳ Khớp theo thứ tự bất kỳ giữa các số có 3 chữ số đã chọn (từ 000 đến 999) với ba chữ số cuối cùng của một số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1. 141.00 BSOE (Lớn) BSOE so tổng số ba chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1.

So tổng số bằng hoặc lớn hơn 14 và bằng hoặc nhỏ hơn 27. Hay có kết quả từ 14-27. 1.95 BSOE (Nhỏ) So tổng số bằng hoặc lớn hơn 0 và bằng hoặc nhỏ hơn 13. Hay có kết quả từ 0-13. 1.95 BSOE(Lẻ) So tổng số là một số Lẻ với số đuôi tương đương 1, 3, 5, 7 và 9. 1.95 BSOE (Chẵn) So tổng số là một số Chẵn với số đuôi tương đương 0, 2, 4, 6 và 8. 1.95 REMTH (Gà) REMTH so tổng số ba chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1.

So tổng số là một số bằng chính xác 0, 5, 10, 15, 20 hoặc 25. 4.50 REMTH (Voi) So tổng số là một số bằng chính xác 1, 6, 11, 16, 21 hoặc 26. 4.50 REMTH (Khỉ) So tổng số là một số bằng chính xác 2, 7, 12, 17, 22 hoặc 27. 4.50 REMTH (Rùa) So tổng số là một số bằng chính xác 3, 8, 13, 18 hoặc 23. 4.50 REMTH (Ngựa) So tổng số là một số bằng chính xác 4, 9, 14, 19 hoặc 24. 4.50 FSC (Cá) FSC so ba chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1.

So ba chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1 tương đương một Cặp ba bất kỳ khớp chính xác với cả ba (3) chữ số như 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 hoặc 999.

QUAN TRỌNG: Nếu đặt cược vào cả ba loại cược (Cá, Tôm và Cua) và kết quả rút thăm là một bộ ba như 999, tiền thanh toán sẽ chỉ được áp dụng theo tỷ lệ cược của Cá. Ngược lại, nếu chỉ đặt cược vào Tôm và Cua và kết quả rút thăm là một bộ ba như 999, tiền thanh toán sẽ được áp dụng theo tỷ lệ cược của Tôm và Cua. 90.00 FSC (Tôm) So ba chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1 bao gồm chính xác hai (2) chữ số trong bộ ba chữ số giống nhau theo thứ tự bất kỳ, như 993, 939, 399 và v.v. 3.00 FSC (Cua) So hai chữ số cuối của số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1 tương đương chính xác hai (2) chữ số trong bộ ba chữ số giống nhau, như 011, 022, 033 và v.v.

QUAN TRỌNG: Trong trường hợp chỉ đặt cược Cua và kết quả rút thăm ra một bộ ba, tiền thưởng sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược của Cua. 10.00 2 Ba chữ số 3 chính xác (Hạng 2) Khớp chính xác theo thứ tự giữa các số có 3 chữ số đã chọn (từ 000 đến 999) với ba chữ số đầu tiên hoặc cuối cùng của một số 6 chữ số được rút thăm Hạng 2. 161.00 3 chính xác (Hạng 3) Khớp chính xác theo thứ tự giữa các số có 3 chữ số đã chọn (từ 000 đến 999) với ba chữ số đầu tiên hoặc cuối cùng của một số 6 chữ số được rút thăm Hạng 3. 161.00 3 Hai chữ số 2 chính xác (Hạng 1) Khớp chính xác theo thứ tự giữa các số có 2 chữ số đã chọn (từ 00 đến 99) với hai chữ số cuối cùng của một số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1. 90.00 2 chính xác (Hạng 4) Khớp chính xác theo thứ tự giữa các số có 2 chữ số đã chọn (từ 00 đến 99) với số 2 chữ số được rút thăm Hạng 4. 90.00 4 Một chữ số 1 bất kỳ (Hạng 1) Khớp theo thứ tự bất kỳ giữa các số có 1 chữ số đã chọn (từ 0 đến 9) với ba chữ số cuối cùng của một số 6 chữ số được rút thăm Hạng 1. 3.20 1 bất kỳ (Hạng 4) Khớp theo thứ tự bất kỳ giữa các số có 1 chữ số đã chọn (từ 0 đến 9) với số 2 chữ số được rút thăm Hạng 4. 4.50

Các bước đặt cược xổ số Thái Lan tại Sbobet

Người chơi tiến hành vào trang Sbobet đặt cược xổ số Thái Lan như sau:

Bước 1: Truy cập vào nhà cái Sbobet và thực hiện đăng kí khi chưa có tài khoản nhà cái. Sau đó thực hiện nạp tiền để có vốn đặt cược.

Truy cập vào nhà cái Sbobet và thực hiện đăng kí khi chưa có tài khoản nhà cái. Sau đó thực hiện nạp tiền để có vốn đặt cược. Bước 2: Trên trang chủ chọn mục XỔ SỐ => Click Xổ số Thái Lan

Trên trang chủ chọn mục XỔ SỐ => Click Xổ số Thái Lan Tiếp theo: Chọn loại cược và đặt tiền thích hợp.

Chọn loại cược và đặt tiền thích hợp. Bước 4: Sau đó chờ hệ thống quay thưởng và trả kết quả. Nếu bạn chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng về ví.

FAQ – Câu hỏi thường gặp khi chơi T-LOTTO

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi chơi xổ số Thái lan Sbobet từ nhiều bet thủ trước. Dưới đây chúng tôi xin trả lời chuẩn xác nhất.

– Thời gian quay số trong xổ số Thái Lan lâu không?

Người chơi có 31 giây để tiến hành đặt cược cho mình. Và thời gian quay số không quá dài chỉ mấy vài giây.

– Mức cược tối thiểu/ tối đa trong xổ số Thái Lan Sbobet?

Cược tối thiểu là 20 VND

Mức cược tối đa: 500 VND

– Tại sao kết quả T-LOTTO của tôi đúng nhưng tiền không về tài khoản?

Điều này có thể là do hệ thống trả thưởng chậm. Nếu bạn thấy Sbobet không trả thưởng quá 30 phút thì hãy liên hệ với bộ phận tự vấn khách hàng để làm việc.

– Tôi muốn cược lại T-LOTTO thì làm sao?

Bạn chỉ được cược lại trong thời gian nhà cái cho phép đặt cược. Anh em nhấn vào nút “Cược lại” trên màn hình.

– Khi nào tôi có thể rút tiền thắng T-LOTTO được?

Bạn có thể rút tiền thắng từ xổ số Thái Lan Sbobet ngay lập tức.

Tóm lại trò chơi xổ số Thái Lan Sbobet là game rất đáng để bạn lựa chọn. Anh em sẽ nhận rất nhiều khoản thưởng khủng thành viên khi đăng ký chơi xổ số Sbobet.